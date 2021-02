“Drunk” (e altri brani): “Kida è il nuovo fenomeno della musica kosovara

Torniamo il Kosovo con un’artista che si sta facendo molto largo. Si chiama Orhidea Latifi in arte Kida. “Drunk” è il suo singolo che sta girando in tutte le radio balcaniche e nonostante il titolo in inglese è interamente in lingua albanese. Classe 1997, nativa di Pristina, la giovane artista è ancora in attesa del primo album ma intanto sta piazzando ai primi posti dell’airplay diversi brani e nella vicina Albania spopola anche grazie alla collaborazione col popolare rapper Mc Kresha e con Mozzik, altro personaggio chiave della musica locale.

Sonorità tuttavia molto moderne, che potrebbero benissimo funzionare in qualunque nostra radio. Per lei diversi live che la stanno facendo conoscere, tanto che è accreditata come uno dei nomi migliori della sua generazione. Ne ha i mezzi e le potenzialità, anche in prospettiva dovesse passare all’inglese. Da ascoltare anche “PP”, il citato duetto con Mozzik e “Deja Vu”, in cui duetta con Lyrical Son, il cui album è stato a lungo in testa alle charts.

Mi piace: Mi piace Caricamento...