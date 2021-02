My Angel, la delicatezza rock del singolo d’esordio di Kris La Cara

My Angel è il singolo d’esordio della cantautrice triggianese Kris La Cara.

Il brano, melodico ma con forti tendenze rock, racconta di un angelo a cui la voce si rivolge quasi chiedendogli aiuto, ed è ispirato alla serie TV “Supernatural”.

L’artista diciottenne, con cui abbiamo parlato per farci spiegare questo singolo, ci ha raccontato di come una notte abbia sognato la melodia di questo brano per poi scrivere, appena sveglia, musica e testo.

Il risultato è stato “My Angel”, un brano che ha stupito la stessa cantautrice che ci ha confessato di essersi commossa ascoltando la sua creazione, credendo addirittura che questo brano fosse il dono di un angelo.

Aiutata dalla sorella sedicenne per gestire la comunicazione e per creare la copertina del singolo, Kris La Cara ha in mente un progetto musicale in lingua inglese, nel quale proseguirà con il filone rock-melodico.

Tra le fonti d’ispirazione della giovane artista di Triggiano possiamo ricordare Avril Lavigne ed Harry Styles (l’artista britannico ex One Direction).

Kris ha tanti sogni nel cassetto. Dopo ben 8 anni di danza classica e di recitazione sognava di fare l’attrice e spera tutt’ora di poter lavorare in quest’ambito da regista o sceneggiatrice. La scrittura è una delle sue grandi passioni, e sogna di pubblicare un libro di poesie. Alcune delle sue poesie intanto entreranno a far parte del suo repertorio musicale, e non ci resta che attendere nuovi brani da ascoltare.

“My Angel” è disponibile per lo streaming su Spotify, YouTube e su tutti i digital store. Sulla piattaforma di streaming video tra non molto sarà pubblicato il videoclip del brano.

