“Paris or Rome” è il debutto da solista di Alex Uhlmann (ex Planet Funk)

L’Italia lo conosce come voce dei Planet Funk, uno dei maggiori gruppi EDM nazionali ed internazionali e poi come direttore artistico di The Voice of Italy. Ma Alex Uhlmann, cantautore lussemburghese, ha una carriera vastissima che ora prende forma anche da solista “Paris or Rome” è l’ottimo singolo d’esordio, che anticipa l’ep “Home”, prodotto da Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure) tra Londra e Roma, che uscirà a maggio 2021.

Alex Uhlmann, 39 anni, ora vive tra Milano e Berlino con la compagna, la chef napoletana Marika Elefante (nota al grande pubblico per aver partecipato a MasterChef), dove gestisce anche una pizzeria premiata dal Gambero Rosso, ma ovviamente è sempre la musica il suo primo focus. Il sound del singolo rispecchia il percorso personale dell’artista. Lasciatosi alle spalle il mondo dell’elettronica, Alex Uhlmann con “Paris or Rome” si avvicina a una scrittura più cantautorale, più simile all’imprinting rock delle origini.

E di “Paris or Rome” l’artista dice:

È un brano molto personale L’ho scritto davvero mentre cercavo di nuovo un posto in cui vivere, la prossima città dove potermi sentire finalmente a casa. Ma alla fine questo viaggio costante si è trasformato in una scoperta personale. Sono arrivato alla conclusione che non importa dove vivi o da dove vieni, ma cosa fai per essere felice.

Il video è stato girato nella vecchia casa di Alex a Milano. Nella casa, ormai vuota, Uhlmann ripercorre il suo passato attraverso una serie di flashback malinconici che rappresentano al meglio l’anima e l’esigenza del testo. Un salto nel passato, per delineare il percorso che ha condotto l’artista su una nuova strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...