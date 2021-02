Charts: non solo Olivia Rodrigo, salgono i Foo Fighters e torna Dua Lipa

Olivia Rodrigo è sempre la grande protagonista, ma si segnalano i Foo Fighters, col loro album “Medicine at midnight” in grande ascesa ed il ritorno dell’album di Dua Lipa “Future Nostlagia”

ALBANIA:Do te Doja – Bardhi

Album: Çik Tropoje Synin Si Rrushi – Govi Reka

AUSTRIA: Ohne Dich – KASIMIR1441 x badmómzjay

Album: Eure mami- Katja Krasavice

BELGIO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo (Fiandre)/ Fever – Angèle & Dua Lipa(Vallonia)/First day of my life- Milow (Germanofono)

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters (Fiandre) /140 BPM 2 – Hamza (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Your love (9 PM) – ATB, Topic, A7S

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

CIPRO – Singoli:Diamonds- Sam Smith

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Save your tears – The Weeknd (internazionali)

Album Paket Aranzman -Šarlo Akrobata & Idoli & Električni Orgazam (nazionali)/Live At The Royal Albert Hall- Arctic Moneky (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Cafè Kosmos- Nublu

FINLANDIA- Singoli:Drivers licence- Olivia Rodrigo

Album:Live In Stockholm 1977- Hurriganes

FRANCIA- Singoli:Ratpi world- Booba

Album: Indocile heureux- Bénabar

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Drivers licence – Olivia Rodrigo(internazionali)

Album: Tragoudoparamithokosmos- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Medicine at midnight- Foo Fighters

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein – Jon Jonsson feat. GDRN

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli: 28 Bat – Eliad (nazionali) / Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: Obe- Mace

LETTONIA- Singoli:Without you – Kid Laroi

Album: Tyron- Slowthai

LITUANIA- Singoli:Discoteque – The Roop

Album: Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO-Singoli:All we got- Robin Schulz ft Kiddo

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: After hours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters

POLONIA- Singoli:All we got- Robin Schulz ft Kiddo

Album: Ziolmalski mixtape-Zabson

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Nobody is listening- Zayn

REPUBBLICA CECA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Cum suma linistea – (nazionali)/Regardless- Rudimental & Raye (internazionali)

Album:Future nostalgia- Dua Lipa

RUSSIA- Singoli:Take you dancing- Jason DeruloThe business- Tiestonje +79995771202- Anacondaz

SAN MARINO: Radio: Save your tears- The Weeknd

SERBIA- Singoli: Benz illi bimmer- Rasta & Alen Sakic (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Generacja neba – Batista Cadillac (nazionali)/Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: Future nostalgia- Dua Lipa

SPAGNA- Singoli: Bandido – Myke Towers & Juhn

Album:Los dioses – Anuel AA & Ozuna

SVEZIA- Singoli: Barn av var tid – Hov1

Album: Fanga mig nar jar faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Hautnah – Vicent Gross

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Mudryets – Jah Khalib

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Feró 75 – Ahogy Ti zenéltek.- Valogatas

