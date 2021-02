“Cum suna linistea”: Iuliana Beregoi prima in classifica a soli 16 anni

All’improvviso è arrivato in testa alle chart rumene e moldave ed in generale in giro per le radio dell’Est un singolo che se non fosse per il fatto di essere cantato in rumeno avrebbe ottime possibilità di fare bene anche nelle radio europee: si chiama “Cum suna linistea” ed è cantato da Iuliana Beregoi, uno dei nuovi fenomeni della musica dell’est europeo. Moldava, classe 2004, da quelle parti è esplosa quando di anni ne aveva appena 10, vincendo l’edizione locale di Got Talent.

Da piccola star della musica ha cominciato ad incidere molti singoli poi è sbarcata ovviamente su Instagram e TikTok ed oggi la sua popolarità fra i giovanissimi è già notevole. Ne parliamo perchè come abbiamo detto, è schizzata dritta in testa alla classifica nonostante il brano abbia già qualche mese, segno evidente che le radio continuano a suonarlo con una certa costanza. Lei ci sembra una ragazza di talento, da tenere d’occhio.

