“Love is back” lancia in vetta l’album d’esordio di Celeste

L’abbiamo detto altre volte: il BBC Sound of è un termometro per gli artisti del futuro prossimo e difficilmente i dj e giornalisti britannici sbagliano. Anche con Celeste Waits la tradizione rispettata. Ne avevamo ovviamente parlato ad inizio 2020, quando è stata insignita del premio virtuale ed a distanza di un anno la troviamo in testa alle classifiche col suo album “Not your muse”.

Il primo lavoro completo della cantante britannica, accompagnato dal singolo “Love is back”, che esalta in pieno tutta la sua anima soul e la sua voce scura, ha conquistato la vetta nel Regno Unito ed in Belgio ed i primissimi posti della classifica in mezza Europa. Già vincitrice di un Brit Award, si è fatta notare anche per il suo stile di moda che ricorda gli anni 60, sospeso fra Shirley Bassey e The Supremes, che gli è valsa anche una segnalazione da parte del brand Gucci. Dall’album è estratto anche “A little love”.

