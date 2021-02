Alla scoperta di Ainoa Buitrago, la spagnola che canta (anche) Venezia

Un duetto raffinato fra due artisti emergenti, che valorizza le voci di entrambi. Lei è Ainoa Buitrago, un nome freschissimo della scena musicale spagnola: nei prossimi mesi è in arrivo il primo album di questa giovane madrilena, di 22 anni lanciata dalla rete e ben presto finita sotto contratto con una major. Lui è Nuno Ribeiro, portoghese, ex partecipante alla versione lusitana di The Voice: “Por ti” è una delicata ballata bilingue.

Ainoa Buitrago, che oggi vive a Brighton, è attiva da quando ha 14 anni ma è soltanto nell’ultimo anno che ha trovato una notorietà: “Lo que fuimos”, uscito questa estate la propone su sonorità più pop, mostrandone una buona versatilità: la radio pubblica spagnola le ha fra l’altro dedicato recentemente uno spazio. Più recente ancora è “Disparame“, ma molte delle sue produzioni sono di ottimo livello. C’è per esempio “Dinamarca“, un power ballad con venature folk e ben due versione della sua canzone dedicata ad una delle più belle città italiane, ovvero Venezia.

“Venecia” in duetto con Andres Sanchez, che nella versione solista che risale a sei anni fa è “Venecia està sin agua”. Un incontro, quello fra i due artisti, nato su Instagram, dove lei negli ultimi anni si è fatta conoscere.

