“Piece of you”, l’islandese VALDIS riporta indietro agli anni ’80

Un tuffo negli anni 80 pienissimi, a livello di sonorità e di stile e quindi da parte nostra, un plauso a prescindere. Ma VALDIS (scritto tutto maiuscolo) è un nome che promette decisamente bene. Islandese, nata nella piccola città di Sauðárkrókur, in soli sei mesi è diventata uno dei nomi più interessanti del panorama europeo. “Piece of you” in effetti rimanda a diverse altre canzoni degli anni d’oro e quindi pecca di originalità; tuttavia si fa ascoltare ed entra nelle orecchie in due secondi.

Diplomata al Complete Vocal Institute di Copenaghen, ha preso parte a diversi concorsi in Islanda ed ha cominciato ad autoprodursi. Anche “Maze“, il singolo seguente, non è da meno: interessante ed energetico. Tutto molto interessante e se si pensa che stiamo parlando di una ventenne e che ci sono ancora grandi margini di crescita, c’è davvero da aspettarsi molto altro di interessante.

