Charts: Ariana Grande porta in vetta l’album, The Weeknd il singolo

Scambio fra Ariana Grande e The Weeknd: la prima ora comanda gli album, l’altro i singoli

ALBANIA:Kokaina- Don Xhoni

Album: Çik Tropoje Synin Si Rrushi – Govi Reka

AUSTRIA: Ohne Dich – KASIMIR1441 x badmómzjay

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters

BELGIO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo (Fiandre)/ Fever – Angèle & Dua Lipa(Vallonia)/First day of my life- Milow (Germanofono)

Album:Feel the power- Stan Van Samang (Fiandre) /Terrien- Julien Clerc (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Regardless- Raye

Album: Positions- Ariana Grande

CIPRO – Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Halo – Noelle Feat. ZETZ (nazionali)/Afterhours- The Weeknd (internazionali)

Album:: Milost (Reizdanje)- Majke (nazionali)/Power up – AC/DC (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: No evil- Branco & Lukas Graham

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Lil Chill- Gone Fludd

FINLANDIA- Singoli:Drivers licence- Olivia Rodrigo

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Marchè noir – Sch

Album: 140 BPM 2 – Hamza

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Tyron – Slowthai

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Drivers licence – Olivia Rodrigo(internazionali)

Album:Apohrosis – Helena Paparizou

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Save your tears- The Weeknd

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli: Lama Ze Nigmar- Dudu Aharon & Eden Miri (nazionali) / Save your tears – The Weeknd (internazionali)

Album: The 8 – Omer Adam

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: OK-Gazzelle

LETTONIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Lil Chill- Gone Fludd

LITUANIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO-Singoli: Mood- 24kGoldn ft Iann Dior

Album: Positions- Ariana Grande

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Future nostalgia-Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Jeg glemmer deg aldri – fra Rådebank- Emma Steinbakken

Album: After hours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Positions- Ariana Grande

POLONIA- Singoli:Worth it – Gromee ft ASDIS

Album: Moglo Byc nic – Kwiat Jabloni

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Medicine at midnight- Foo Fighters

REPUBBLICA CECA- Singoli: Rodinnej tip – Yzomandias

Album:Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Noi – Alina Eremia (nazionali)/Regardless- Rudimental & Raye (internazionali)

Album:Positions- Ariana Grande

RUSSIA- Singoli:The business- Tiesto

Album: Lil Chill- Gone Fludd

SAN MARINO: Radio: Venere e marte – Takagi & Ketra ft Marco Mengoni & Frah Quintale

SERBIA- Singoli: Benz illi bimmer- Rasta & Alen Sakic (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Daj mi zgodbo – Monolits (nazionali)/Sworld from the stone – Passenger (internazionali)

Album: The Best of Collection- Djordje Balasevic

SPAGNA- Singoli: Bandido – Myke Towers & Juhn

Album:Angelus Apatrida – Angelus Apatrida

SVEZIA- Singoli: Tystnar i luren – Miriam Bryan & Viktor Leksell

Album: Fanga mig nar jar faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Medicine at midnight- Foo Fighters

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Lil Chill- Gone Fludd

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Feró 75 – Ahogy Ti zenéltek.- Valogatas

