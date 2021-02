La hit che non sentiremo all’Eurovision 2021: “I love you” di Pandora e Teflon Brothers (quelli di ‘Maradona’)

Alla voce “canzoni che purtroppo non sentiremo all’Eurovision” si iscrive questo pezzo orecchiabilissimo sospeso fra l’EDM e il rap dal titolo “I love you“, secondo classificato nella selezione finlandese, che mette insieme i Teflon Brothers, il maggior gruppo rap finlandese e Anneli Magnusson, in arte Pandora, una cantante EDM svedese molto popolare negli anni 90 ed attualmente in cerca di rilancio, da tempo residente in Finlandia.

Penalizzati da una votazione delle giurie che li ha visti terzultimi, sono risaliti grazie al pubblico sino al secondo posto ma non avrebbero mai raggiunto i vincitori, la band post hardcore Blind Channel. Una delle fanwank del pubblico eurovisivo resterà dunque fuori dal concorso. Detto di Pandora, oggi 51 anni, alcuni grossi successi EDM a metà degli anni 90 prima di un lento declino, i Teflon Brothers sono i protagonisti della scena rap e pop degli ultimi 10 anni in Finlandia, con diversi singoli al primo posto. E questo singolo è già al numero 2 da mesi.

E mentre uno dei componenti, Pyhimis, sta avendo enorme successo anche da solista, è giusto farvi conoscere un loro brano surreale: sette anni fa sbancavano le charts nazionali ambientando una storia d’amore mentre Maradona segnava con la Mano de Dios, Sabrina Salerno usciva in bikini dalla piscina di ‘Boys’, le ragazze indossavano Lacoste e usavano prodotti L’Oreal, ascoltando le canzoni scritte da Stock, Aitken e Waterman (cioè gli autori di trequarti del pop di successo del decennio in questione)

