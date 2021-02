“Magique”, alla scoperta di LMK, l’arpista crossover che ha conquistato la Francia

Torniamo a parlare di canzoni passate dalle selezioni eurovisive. In questo caso “Magique” di LMK, al secolo Eve-Line Lamarca aveva sicuramente meno chanches di qualificazione in Francia ed infatti la ventiseienne dell’Alta Savoia, di chiare origini italiane non ce l’ha fatta. Due album all’attivo, un altro in preparazione, viene da una carriera nel mondo dello rnb e del reggae. Il suo brano sta già girando moltissimo nelle radio francesi e c’è da dire che assolutamente merita.

Formazione jazz, ha già avuto modo di cantare in alcuni eventi come Glastonbury nel Regno Unito, il Reggae Sun Ska in Francia e il Goa Sunsplash in India. Artista crossover, porta soprattutto sulla scena la particolarità di fondere tutto questo con il fatto di essere una suonatrice d’arpa, strumento nel quale si è laureata al Conservatorio. La canzone fra l’altro porta la firma oltrechè della stessa, anche di High P, produttore di Vitaa, Aya Nakamura e Maitre Gims. Recentemente era uscito anche “Vapeurs“.

