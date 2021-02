Eurovision Song Contest 2021, altra settimana di finali e scelte nazionali: la situazione

Prosegue la macchina eurovisiva, quest’anno un po’ ridotta a causa delle tante conferme dopo l’edizione cancellata nel 2020 per la pandemia da Coronavirus. Sabato scorso finale nazionale in Norvegia con la vittoria a sorpresa di Tix, il cantautore co-autore di “Sweet but psycho” ed affetto da sindrome di Tourette. Grandi battuti i favoritissimi dei fan KEiiNO, La sua “Fallen angel” è una delicata ballata mid’90.

La Dora in Croazia ha selezionato la giovane Albina Grgic, semi esordiente con un brano che non sembra molto efficace. I Go_A, confermati in Ucraina, hanno presentato il brano “Shum” che però subirà un revamping rispetto a quello che vedete linkato. Annunciati, ma non presentati i brani di Vasil e Lesley Roy rispettivamente per Macedonia del Nord e Irlanda.

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 18 Maggio Votano anche: Italia, Germania, Paesi Bassi PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Australia Montaigne Inglese Bielorussia Irlanda Lesley Roy Maps Inglese Lituania The Roop Discotheque Inglese Macedonia del Nord Vasil Here I stand Inglese Russia Slovenia Ana Soklic Inglese Svezia Seconda metà Azerbaigian Efendi Belgio Hooverponic Inglese Cipro Elena Tsagrkinou El Diablo Inglese Croazia Albina Tick Tock Inglese Israele Eden Alene Set me free Inglese, Ebraico Malta Destiny Norvegia Tix Fallen angel Inglese Romania Roxen Ucraina Go_A Shum Ucraino

La finale Finlandese è stata vinta come abbiamo già detto dalla band post-hardcore dei Blind Channel, che ha stradominato sia la classifica del pubblico che quella delle giurie internazionali. Presentato “Omaga”, il brano del confermato artista ceco Benny Cristo, mentre sono stati annunciati quelli di Moldavia e Serbia, dei confermati Natalia Gordienco e Hurricane (girl band).

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 18 Maggio Votano anche: Francia, Regno Unito, Spagna PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Austria Vincent Bueno Estonia Grecia Stefanìa Last Dance Islanda Daði og Gagnamagnið Inglese Moldavia Natalia Gordienco Sugar Inglese Polonia Repubblica Ceca Benny Cristo Omaga Inglese San Marino Senhit Serbia Hurricane Loco Loco Seconda metà Albania Anxhela Peristeri Karma Albanese Armenia Bulgaria Victoria Danimarca Finlandia Blind Channel Dark Side Inglese Georgia Tornike Kipiani Lettonia Samanta Tina Portogallo Portoghese Svizzera Gjon’s Tears

Presentato il brano spagnolo, “Voy Quedarme”: Blas Cantò lo ha visto selezionato in un galà speciale nel quale erano in concorso due canzoni. Confermato per il Regno Unito James Newman mentre la Germania ha selezionato, all’interno di una open call l’esordiente Jendrik ed è stato presentato il suo brano “I dont’ feel hate“.

FINALE Sabato 22 Maggio PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Francia Barbara Pravi Voilà Francese Germania Jendrik I don’t feel hate Inglese Italia Paesi Bassi Jeangu Macrooy Regno Unito James Newman Inglese Spagna Blas Cantò Voy a quedarme Spagnolo

