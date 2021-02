Ecco la compilation di ‘Ciao 2020’, il finto capodanno italiano della tv russa

Era inevitabile ed in fondo un po’l’abbiamo invocata tutti: è arrivata la compilation di ‘Ciao 2020’, il finto capodanno italiano che lo scorso 30 dicembre è andato in onda sulla tv russa e che poi messo in rete ha conquistato il pubblico di casa nostra che – fortunatamente – ha accolto con una grande dose di autoironia la parodia. Qualcuno ha addirittura invocato la presenza del conduttore Ivan Urgant aka Giovanni Urganti a Sanremo e noi appoggiamo la richiesta.

Sta di fatto che qui sotto trovate la compilation, che esiste, è vera – edita dalla filiale russa della Warner – e che potete ascoltare su Spotify. Merita però un’occhiata anche la copertina – o meglio l’immagine usata come finta copertina che non solo riproduce gli stilemi degli anni 80 ma sembra addirittura una vera copertina sgualcita del 33 giri con tanto di ombra e segno lasciato dal disco che dovrebbe contenerlo. Geniale, davvero. Nel link qui sotto vi facciamo ascoltare le versioni originali dei brani. Un grande spot senza dubbio per la musica russa

Qui sotto fra l’altro c’è il link per rivedere per intero lo show che contiene alcune battute che sono confezionate ad uso e consumo dei russi. Vi invito ad andare a questo link dove una giovane guida russa spiega le battute e presenta tutti i protagonisti.

