Charts: “Drivers licence” di Olivia Rodrigo è ancora grande protagonista

Olivia Rodrigo continua a dominare le classifiche europee, tiene però anche The Weeknd

ALBANIA:Magdalena -Tayna, Flori Mumajesi & Cricket

Album: Live 2021- Leon Seidju

AUSTRIA: Ohne Dich – KASIMIR1441 x badmómzjay

Album: Peter – Unvergesslich – Seine grössten Hits & Schlager- Peter Alexander

BELGIO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo (Fiandre)/ Fever – Angèle & Dua Lipa(Vallonia)/First day of my life- Milow (Germanofono)

Album:Feel the power- Stan Van Samang (Fiandre) /Terrien- Julien Clerc (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Regardless- Raye

Album: Life support – Madison Beer

CIPRO – Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album:Bordjerlajn- Zemfira

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Save your tears- The Weeknd (internazionali)

Album:Arena Zagreb Live- Sergeij Cetkovic (nazionali)/Medicine at midnight – Foo Fighters (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:Bordjerlajn- Zemfira

FINLANDIA- Singoli:Me Ei Mennä Rikki -Gasellit – Feat. Karri Koira

Album:Zen- Gasellit

FRANCIA- Singoli:Fever – Angèle & Dua Lipa

Album: Terrien- Julien Clerc

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Medicine at midnight- Foo Fighters

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:As the loves continues- Mogwai

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Drivers licence – Olivia Rodrigo(internazionali)

Album:Apohrosis – Helena Paparizou

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Save your tears- The Weeknd

Album: Kveðja, Bríet- Bríet

ISRAELE: Singoli: Lama Ze Nigmar- Dudu Aharon & Eden Miri (nazionali) / Save your tears – The Weeknd (internazionali)

Album: The 8 – Omer Adam

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: Ali- Il Tre

LETTONIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Bordjerlajn- Zemfira

LITUANIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO-Singoli: All we got – Robins Schulz ft Kiddo

Album: Drill Fr – Gazo

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Ut Av Mørket – Tix

Album: After hours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Future nostalgia- Dua Lipa

POLONIA- Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Love – Micheal Bublè

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Medicine at midnight- Foo Fighters

REPUBBLICA CECA- Singoli: Body Bag– Yzomandias

Album:Prozyum (Director’s cut)– Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Noi – Alina Eremia (nazionali)/Fever – Angèle & Dua Lipa(internazionali)

Album:En sabah nur – Bvcovia

RUSSIA- Singoli:The business- Tiesto

Album:Bordjerlajn- Zemfira

SAN MARINO: Radio: Venere e marte – Takagi & Ketra ft Marco Mengoni & Frah Quintale

SERBIA- Singoli: Film o nama – Cvija & Edita (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album: Prozyum (Director’s cut)– Yzomandias

SLOVENIA- Singoli: Ko rabis – Taja (nazionali)/Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: Future nostalgia- Dua Lipa

SPAGNA- Singoli: Ella no es tuya- Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole

Album:Future nostalgia- Dua Lipa

SVEZIA- Singoli: Tystnar i luren – Miriam Bryan & Viktor Leksell

Album: Fanga mig nar jar faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Pass- Dodo

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Bordjerlajn- Zemfira

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Feró 75 – Ahogy Ti zenéltek.- Valogatas

