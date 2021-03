Festival di Sanremo 2021, ecco chi canterà nella prima serata

Pronti, via. Si alza il sipario sull’edizione numero 70 del Festival di Sanremo, la prima della storia senza pubblico, per via delle restrizioni anti-Covid. Al timone di questa prima serata, al fianco di Amadeus, ci sarà l’attrice Matilda De Angelis. Diretta su Rai 1, Radio 1 e RaiPlay mentre su Radio 2, che pure seguirà l’evento in diretta, Ema Stokholma e Gino Castaldo intervisteranno gli artisti a caldo.

Anche quest’anno le giurie saranno quattro: demoscopica, sala stampa, pubblico da casa (televoto) e orchestra. Per ciascuna serata (a eccezione della prima e seconda, che saranno uguali) è prevista una combinazione differente delle diverse giurie, ciascuna con un peso proprio. Stasera voteranno giuria demoscopica (50%) e televoto (50%) per i campioni, per i quali ci sarà una prima classifica, integrata poi con i voti dei 13 artisti di domani.

Nel caso dei giovani, voteranno la demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il pubblico da casa con il televoto (34%): i due peggio classificati, saranno eliminati.

CATEGORIA CAMPIONI (in odine alfabetico)

Aiello – Ora

Annalisa – Dieci

Arisa – Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Fasma – Parlami

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Francesco Renga – Quando trovo te

Ghemon – Momento perfetto

Noemi-Glicine

Madame – Voce

Måneskin – Ti piace così

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

Noemi canterà al posto di Irama, visto che un membro dello staff dell’artista è risultato positivo al tampone.

CATEGORIA NUOVE PROPOSTE (in ordine alfabetico)

Avincola – Goal!

Elena Faggi – Che ne so

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

OSPITI

Achille Lauro sarà ospite fisso. Ad aprire l’evento sarà Diodato, campione in carica, in un ideale fil rouge con l’anno scorso. Si esibiranno poi Loredana Bertè, che presenterà il nuovo singolo e la Banda della Polizia di Stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. Sarà infine presente Alessia Bonari, l’infermiera diventata simbolo della pandemia, sarà ospite della kermesse.

Mi piace: Mi piace Caricamento...