Festival di Sanremo 2021: stasera la finale dei Giovani e di nuovo tutti i Campioni

Stasera terza serata del Festival di Sanremo 2021, al timone Amadeus e Barbara Palombelli e per i giovani la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi Diretta su Rai 1, Radio 1 e RaiPlay, oltrechè su Radio 2, dove Gino Castaldo ed Ema Stokholma intervisteranno i cantanti appena si sono esibiti. Stasera serata dedicata alla finale dei giovani ed inoltre ricanteranno tutti e 26 i Big.

I Big verranno votati solo dalla giuria dei giornalisti della giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il voto dei giornalisti farà media, così come quello dell’Orchestra della sera precedente, sulla classifica parziale che precede la finalissima del 6 marzo. Per i giovani, I 4 brani rimasti in gara verranno votati da tre giurie contemporaneamente: demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto da casa (34%). Al termine delle votazioni si creerà la classifica finale, per la quale l’artista che riceverà il maggior numero di voti dalle tre giurie, secondo le dovute proporzioni, sarà proclamato vincitore o vincitrice

CATEGORIA CAMPIONI (in odine alfabetico)

Aiello – Ora

Annalisa – Dieci

Arisa – Potevi fare di più

Bugo – E invece si

Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Extraliscio & Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fasma – Parlami

Francesco Renga – Quando trovo te

Fulminacci – Santa Marinella

Gaia – Cuore amaro

Ghemon – Momento perfetto

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat pop

Madame – Voce

Malika Ayane – Ti piaci così

Maneskin – Zitti e buoni

Max Gazzé – Il farmacista

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Noemi – Glicine

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Random – Torno a te

Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura)

CATEGORIA NUOVE PROPOSTE (in ordine alfabetico)

Davide Shorty – Regina

Wrongonyou – Lezioni di volo

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

OSPITI

Achille Lauro è ospite fisso. Sarà ospite inoltre Mahmood che presenterà il nuovo singolo Inuyasha. Inoltre ascolteremo il nuovo singolo di Emma ed Alessandra Amoroso.

