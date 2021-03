Sanremo 2021, quarta serata: la Waterloo della regia. Gaudiano vince i Giovani, Meta sempre in testa ma…

La quarta serata del Festival di Sanremo è passata via più veloce del previsto – da scaletta doveva finire quasi alle 3- ma passerà alla storia, probabilmente per la peggior regia di sempre: stacchi a caso, errori nelle inquadrature e soprattutto una strage di microfoni. Già nella terza serata alcuni duetti sono stati penalizzati dal malfunzionamento dei microfoni, ieri sera è andata peggio. Ne ha fatto le spese per due volte Francesco Renga, che però ha ottenuto una ripetizione del modesto brano in concorso.

La finale dei giovani ha incoronato “Polvere da sparo”, la power ballad di Gaudiano ispirata alla recente perdita del padre. Il premio della Critica è andato a “Lezioni di volo” di Wrongonyou, che ha chiuso quarto dietro a Davide Shorty, secondo con “Regina” (premio della sala stampa radio tv per lui) e Folcast con “Scopriti“. Gaudiano è l’undicesimo solista maschile a vincere la sezione nelle ultime 11 edizioni.

Come previsto, la sala stampa premia le reali novità di questo Festival e il ‘paese reale’ della musica, tranne i Coma_Cose, fermati a centro classifica e che dunque risalgono poco la china pagando la scelta errata nella serata cover. Vincono la serata Colapesce e Dimartino, che del resto erano stati i preferiti della stampa nei preascolti. Le prime dieci posizioni nella classifica della stampa rispecchiano proprio i preascolti. Ha guadagnato terreno con l’interpretazione Orietta Berti, mentre Max Gazzè perde qualche posizione, così come Fulminacci che stasera era afono e quindi sul voto secco ha ovviamente perso, come Gaia, pure lei afflitta da problemi alla gola.

Domani c’è il televoto che determinerà le prime tre posizioni, poi il voto si azzera e ci sarà la combinazione di demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto (34%). Ermal Meta parte lanciatissimo e può perdere il Festival solo nel rush finale, se arriverà con altri due nomi forti per almeno due giurie. A meno di un exploit clamoroso al televoto di quelli immediatamente sotto, il vincitore del festival è probabilmente nei primi sei attuali: può farcela anche Irama, che ha una ottima fan base.

Classifica sala stampa

Colapesce-Di Martino- Musica leggerissima Maneskin- Zitti e buoni Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura) La rappresentante di lista – Amare Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Noemi – Glicine Arisa- Potevi fare di più Irama- La genesi del tuo colore Malika Ayane – Ti piaci così Madame- Voce Fedez e Francesca Michielin- Chiamami per nome Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Coma_Cose – Fiamme negli occhi Max Gazzè- Il farmacista Lo stato sociale – Combat Pop Fulminacci- Santa Marinella Annalisa- Dieci Extraliscio ft Davide Toffolo – Bianca luce nera Ghemon- Momento Perfetto Gaia- Cuore amaro Fasma- Parlami Francesco Renga -Quando trovo te Bugo – E invece si Giò Evan- Arnica Aiello-Ora Random- Torno a te

Classifica Campioni dopo 4 serate

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura) Arisa- Potevi fare di più Annalisa- Dieci Maneskin- Zitti e buoni Irama- La genesi del tuo colore La rappresentante di lista – Amare Colapesce-Dimartino- Musica leggerissima Malika Ayane – Ti piaci così Noemi – Glicine Lo stato sociale – Combat Pop Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Extraliscio ft Davide Toffolo – Bianca luce nera Max Gazzè- Il farmacista Fulminacci- Santa Marinella Gaia- Cuore amaro Fedez e Francesca Michielin- Chiamami per nome Madame- Voce Fasma- Parlami Ghemon- Momento Perfetto Francesco Renga -Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi Giò Evan- Arnica Bugo – E invece si Random- Torno a te Aiello-Ora

