Confermato: i Måneskin rappresenteranno l’Italia all’Eurovision 2021

I Måneskin con “Zitti e buoni” rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 nella finale di Rotterdam. La band romana ha confermato nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo 2021, che si è svolta al roof stamattina che accetteranno di portare la bandiera italiana nella manifestazione europea.

Si tratta della prima band a rappresentare l’Italia dal nostro ritorno in concorso, la prima per l’Italia dal 1979. Inoltre per la prima volta dei millennials rappresenteranno l’Italia: difatti ad eccezione di Damiano David nato nel 1999, gli altri membri dei Måneskin sono tutti nati tra il 2000 e il 2001.

Una scelta che sicuramente consentirà all’Italia di ben figurare, con un brano diverso dalle solite proposte che il nostro Paese ha proposto all’Eurovision. A questo proposito, è un gran peccato che l’evento sia stato citato al Festival soltanto all’una di notte della serata finale, con uno spot e venti minuti dopo citato per la prima volta da Amadesu.

All’una di notte riusciamo finalmente a vedere uno spot dedicato all’#Eurovision2021 all’interno di #Sanremo2021. Bello… ma proprio non si poteva fare di più? @Fiorello contiamo su di te… ricorda ad #Amadeus che il vincitore di #Sanremo ci rappresenterà a maggio 📢📢 #ESCita pic.twitter.com/O6qnKbU9FU — Eurofestival News (@escitalia) March 7, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...