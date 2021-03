Charts: tengono Olivia Rodrigo e The Weeknd, che fa doppietta

The Weeknd piazza in testa singolo ed album. Albina è la terza artista eurovisiva a conquistare la vetta dopo Tix e The Roop

ALBANIA: U kri -Melisa

Album: Live 2021- Leon Seidju

AUSTRIA: Madonna -Bausa feat. Apache 207

Album: Aghori – Kool Savas

BELGIO- Singoli: Save your tears- The Weeknd (Fiandre)/ Save your tears- The Weeknd (Vallonia)/Sword from the stone- Passenger (Germanofono)

Album:Sand- Balthasar (Fiandre) /Sand- Balthasar (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/My head & My heart -Ava Max (internazionali)

Album: Life support – Madison Beer

CIPRO – Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Future Nostalgia- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Tick Tock- Albina (nazionali)/Save your tears- The Weeknd (internazionali)

Album:Vridilo Je- Oliver Dragojevic (nazionali)/Wish you were here – Pink Floyd (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Save your tears – The Weeknd

Album: Baba Business 2- Branco

ESTONIA – Singoli: Universum- Nublu & Mickael Gabriel

Album:When you see yourself – Kings of Leon

FINLANDIA- Singoli:Piilotan Mun Kyyneleet- Hallo Helsinki

Album:Novus Ordo mundi – Stam1na

FRANCIA- Singoli:Fever – Angèle & Dua Lipa

Album: 5- Elsa Esnoult

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Gesegnet und verflucht- Nino De Angelo

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:For thos that wihs to exist – The Architects

GRECIA- Singoli: Davay – Rack & Ortiz (nazionali)/ Whoopty – CJ (internazionali)

Album:Apohrosis – Helena Paparizou

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Save your tears- The Weeknd

Album: Ef ástin er hrein – Jon Jonsson (feat. GDRN)

ISRAELE: Singoli: Sibat Hashibot – Ishay Ribo (nazionali) / Call your home – Kelvin Jones (internazionali)

Album: The 8 – Omer Adam

ITALIA-Singoli:La canzone nostra- Mace, Blanco & Salmo

Album: Dark edition – Emis Killa & Jake La Furia

LETTONIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Bordjerlajn- Zemfira

LITUANIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Tavęs Manęs Savęs- Justinas Jarutis

LUSSEMBURGO-Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Ultra -Booba

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Jeg glemmer deg aldri – fra Rådebank- Emma Steinbakken

Album: After hours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Medaille – Broederliefde

POLONIA- Singoli:Love Not War (The Tampa Beat)-Jason Derulo & Nuka

Album: Nipepewne Jutro -Joda

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Medicine at midnight- Foo Fighters

REPUBBLICA CECA- Singoli: Astronaut in the Ocean – Masked Wolf

Album:Prozyum (Director’s cut)– Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Noi – Alina Eremia (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

Album:En sabah nur – Bvcovia

RUSSIA- Singoli:The business- Tiesto

Album:Bordjerlajn- Zemfira

SAN MARINO: Radio: Il mio amico- Madame ft Fabri Fibra

SERBIA- Singoli: Vroom- Popov & Nucci (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Kam- Simon Vadnjal (nazionali)/Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: When you see yourself – Kings of Leon

SPAGNA- Singoli: Ella no es tuya- Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole

Album:Future nostalgia- Dua Lipa

SVEZIA- Singoli: Tystnar i luren – Miriam Bryan & Viktor Leksell

Album: Good life- Tess Merkel

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:The ghost orchestra – The Ghost Orchestra

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Bordjerlajn- Zemfira

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album:Feró 75 – Ahogy Ti zenéltek.- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...