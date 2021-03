Eurovision Song Contest 2021: “Adrenalina” per San Marino e Senhit. Il punto della situazione

La notizia più triste di questa settimana eurovisiva è senz’altro il ritiro dell’Armenia da questa edizione dell’Eurovision Song Contest in programma il 18, 20 e 22 maggio alla Ahoy rena di Rotterdam. L’Armenia viene da una dolorosissima guerra con l’Azerbaigian, fra l’altro persa, che è sfociata anche in gravissime conseguenze interne. Dunque Arm TV ha comunicato che non riesce ad ottemperare nei termini ad una scelta eurovisiva e comunica il ritiro. Ovviamente, viste le circostanze, alla tv non sarà applicata alcuna sanzione, pur essendo abbondantemente oltre i termini. Scendono dunque a 40 i paesi in concorso.

A questo proposito, si va verso l’organizzazione dell’edizione con uno scenario che prevederà il pubblico ma ridotto di molto, distanziatissimo e con tutte le protezioni del caso. Una situazione che comporterà limitazioni per anche per le delegazioni ed ovviamente per la stampa, sia a livello di posti che di organizzazione. E’in fase di allestimento una sala stampa virtuale per coprire i posti che verranno lasciati liberi per il distanziamento. Se ne saprà comunque di più ad aprile.

Finale nazionale in Russia, vinta da Manizha, una artista del Tagikistan rifugiata in Russia per sfuggire alla guerra civile. In Russia si è svolta a sorpresa una finale nazionale, quando sembrava tutto pronto per la conferma dei Little Big. Torna un brano interamente in russo dal 2003. Presentati poi i nuovi brani eurovisivi dei riconfermati Montaigne (Australia), Hooverphonic (Belgio), Ana Soklic (Slovenia), Roxen (Bulgaria).

Ci saranno dunque due brani in concorso dal titolo “Amen”, quello sloveno e quello austriaco.

LEGGI LA SCHEDA DI MANIZHA SUL NOSTRO SITO PARTNER EUROFESTIVAL NEWS

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 18 Maggio Votano anche: Italia, Germania, Paesi Bassi PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Australia Montaigne Technicolour Inglese Bielorussia Irlanda Lesley Roy Maps Inglese Lituania The Roop Discotheque Inglese Macedonia del Nord Vasil Here I stand Inglese Russia Manizha Russian Woman Russo Slovenia Ana Soklic Amen Inglese Svezia Seconda metà Azerbaigian Efendi Belgio Hooverponic The wrong place Inglese Cipro Elena Tsagrkinou El Diablo Inglese Croazia Albina Tick Tock Inglese Israele Eden Alene Set me free Inglese, Ebraico Malta Destiny Norvegia Tix Fallen angel Inglese Romania Roxen Amnesia Inglese Ucraina Go_A Shum Ucraino

La finale nazionale estone ha visto di nuovo vincere Uku Suviste, lo scorso anno vittorioso e poi privato della partecipazione dalla cancellazione dell’evento: è il secondo dopo i lituani The Roop a fare il bis. Ma qui la grande attesa era per il brano della sammarinese Senhit che proporrà “Adrenalina”, un brano inglese scritto da un team internazionale con base in Svezia. Il brano contiene un featuring del rapper statunitense Flo Rida, ma non è ancora certo che sarà lui ad interpretare la parte rappata anche dal vivo a Rotterdam.

LEGGI LA SCHEDA DI ‘ADRENALINA’ DI SENHIT

Nuovo brano per le serbe Hurricane, riconfermate, come la moldava Natalia Gordienko mentre le grosse sorprese sono arrivate dalle finali danese e portoghese. In Danimarca hanno vinto i beat anni 70-80 del duo Fyr & Flamme che riportano il danese in concorso per intero dopo 24 anni (ultima volta nel 1997). Il Portogallo invece ha visto vincere The Black Mamba, col primo brano interamente in inglese della storia eurovisiva portoghese.

LEGGI LA SCHEDA DI FYR & FLAMME

LEGGI LA SCHEDA DI THE BLACK MAMBA

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 18 Maggio Votano anche: Francia, Regno Unito, Spagna PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Austria Vincent Bueno Amen Inglese Estonia Uku Suviste The lucky one Inglese Grecia Stefanìa Last Dance Islanda Daði og Gagnamagnið Inglese Moldavia Natalia Gordienco Sugar Inglese Polonia Repubblica Ceca Benny Cristo Omaga Inglese San Marino Senhit Adrenalina Inglese Serbia Hurricane Loco Loco Serbo, Spagnolo Seconda metà Albania Anxhela Peristeri Karma Albanese Armenia RITIRATA Bulgaria Victoria Danimarca Fyr & Flamme Øve os på hinanden Danese Finlandia Blind Channel Dark Side Inglese Georgia Tornike Kipiani You Inglese Lettonia Samanta Tina Portogallo The Black mamba Love is on my side Inglese Svizzera Gjon’s Tears

Oltre ai Måneskin, i paesi finalisti di diritto fanno registrare anche la presentazione di “Birth of a new age”, il brano del riconfermato olandese Jeangu Macrooy: i padroni di casa ci porteranno alla scoperta dello sranan tongo, lingua franca del Suriname, presente in alcuni versi della canzone, che per il resto è in inglese.

FINALE Sabato 22 Maggio PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Francia Barbara Pravi Voilà Francese Germania Jendrik I don’t feel hate Inglese Italia Måneskin Zitti e buoni Italiano Paesi Bassi Jeangu Macrooy Birth of a new age Inglese, Sranan tongo Regno Unito James Newman Inglese Spagna Blas Cantò Voy a quedarme Spagnolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...