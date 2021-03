Ecco “Sex Machine” dei Little Big (le cui canzoni oggi passano nella nostra tv)

Hanno scelto all’ultimo secondo, di ritirarsi dalla finale nazionale che la tv russa ha deciso – sempre all’ultimo secondo – di organizzare per assegnare il biglietto per l‘Eurovision Song Contest 2021. Ma il nuovo singolo dei Little Big “Sex Machine” è andato subito fortissimo, trascinato anche da un video che ha visto aumentare i ballerini e raddoppiato quelli oversize.

C’è da dire che la band, da tempo protagonista sulle scene russe, ha avuto un aumento esponenziale della popolarità, prima grazie al brano “Uno“, il più visto sul canale ufficiale dell’Eurovision nonostante l’edizione 2020 alla quale avrebbero dovuto partecipare e poi grazie alla loro partecipazione a ‘Ciao 2020’, l’ormai iconico capodanno finto-italiano della tv russa, nel quale hanno realizzato una straordinaria cover di “Mamma maria” dei Ricchi e Poveri in chiave hakken.

E le loro canzoni cominciano ad essere suonate anche dalle nostre radio ed usate nei programmi tv: recentemente la loro “Tacos” è stata usata come stacchetto de Le Iene. Sono in tanti, fra gli eurofans, a sperare che nel 2022 tocchi di nuovo a loro, ma stavolta per davvero.

