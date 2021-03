“Wellerman (Sea Shanty)”, ovvero: come un antico canto marinaresco porta in vetta alle charts un postino

Nell’epoca di TikTok succede anche questo. Succede, per esempio che un postino scozzese con la passione per le cover conquisti all’improvviso la vetta della classifica con un remix di un vecchio canto dei balenieri neozelandesi. E’ quello che è successo a “Wellerman (Sea Shanty”) che il ventiseienne scozzese Nathan Evans ha postato su TikTok. In breve tempo, il brano non solo è diventato virale nel social network ma gli è valso un contratto con la Polydor, che ha inciso il singolo, passando all’incasso.

Tutto è iniziato lo scorso anno quando Nathan, postino scozzese, ha iniziato a caricare canzoni su TikTok dopo aver finito il turno di lavoro. La versione di questa ballata è piaciuta molto al pubblico giovanissimo della rete, ignaro ovviamente che si tratti di un canto dei balenieri che risale nientemeno che al 1860: è arrivato a raggiungere oltre 500000 follower e più di sette milioni di visualizzazioni. Poi è arrivato 220 KID X Billen Ted che lo ha remixato e il brano ha superato il milione di streaming giornalieri, conquistando le charts di tutto il mondo.

Il remix si è classificato al #1 della classifica inglese e nella US Dance Chart. Ad oggi il brano è entrato nella top100 global di Spotify. Inoltre il singolo è alla posizione numero 3 (nella sua versione originale) e numero 4 ( versione remix) della classifica Viral di Spotify Italia. Nel Regno Unito è già disco d’argento (200.000 copie) e viaggia spedito verso l’oro, ma anche nel resto del mondo non scherza: primo posto in Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svizzera, top 5 in Regno Unito, Stati Uniti e Irlanda

