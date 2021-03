“My 100”: dopo Robin Schulz la svedese KIDDO è tutta da canticchiare

Il mondo l’ha conosciuta con la hit “All we got” di Robin Schulz, nella quale ha messo la voce, disco d’oro in Italia e pluripremiata in tutta Europa. Adesso però per KIDDO è tempo di spiccare il volo da solista. La cantautrice svedese è appena uscita con singolo dal titolo “My 100″ che è veramente una bomba. Una melodia ed un ritornello che entrano nelle orecchie in due secondi e segna il suo debutto con una grande etichetta.

Dietro a lei c’è Max Martin, producer di gran parte delle hit pop statunitensi degli ultimi 10 anni ma c’è anche un team di tutto rispetto. Lei stessa si è formata lavorando con alcuni dei nomi pesanti della scena pop europea: Icona Pop, Gashi, DAGNY, YouNotUs, Yellow Claw, John Newman. In soli tre anni ha saputo guadagnarsi il giusto spazio nel panorama pop: “A little longer” che ne aveva segnato l’esordio ha superato il milione e mezzo di ascolti su Spotify, ma meritano un ascolto anche le recenti “Trouble“e “Dead alive”.

