Charts: Nathan Evans incalza Olivia Rodrigo, tiene The Weeknd

Al fianco di Olivia Rodrigo, sale il canto marinaresco coverizzato da Nathan Evans. Tiene The Weeknd

ALBANIA: Magdalena -Tayna, Flori Mumajesi & Cricket

Album: Çik Tropoje Synin Si Rrushi- Gove Reka

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Peter – Unvergesslich – Seine grössten Hits & Schlager- Peter Alexander

BELGIO- Singoli: Wellerman – Nathan Evans (Fiandre)/ Fever- Dua Lipa & Angèle (Vallonia)/Sword from the stone- Passenger (Germanofono)

Album:Sand- Balthasar (Fiandre) / À coté de vous – Les enfoirés (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/My head & My heart -Ava Max (internazionali)

Album: Revelaciòn – Selena Gomez

CIPRO – Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Future Nostalgia- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Tick Tock- Albina (nazionali)/Save your tears- The Weeknd (internazionali)

Album:Haustor – Haustor (nazionali)/Medicine at midnight- Foo Fighters (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Save your tears – The Weeknd

Album: Dansk Melodi Grand Prix 2021- Interpreti Vari

ESTONIA – Singoli: Your Love (9PM) – ATB & Topic & A7S

Album: Millenyum – Artik & Asti

FINLANDIA- Singoli:Piilotan Mun Kyyneleet- Hallo Helsinki

Album:Novus Ordo mundi – Stam1na

FRANCIA- Singoli:Le temps – Tayc

Album: Drill FR – Gazo

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Gesegnet und verflucht- Nino De Angelo

GRAN BRETAGNA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:When you see yourself – Kings of Leon

GRECIA- Singoli: Davay – Rack & Ortiz (nazionali)/ Astronaut in the ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album:Apohrosis – Helena Paparizou

IRLANDA- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:When you see yourself – Kings of Leon

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein – Jon Jonsson (feat. GDRN)

Album: Kveðja, Bríet-Bríet

ISRAELE: Singoli: Sibat Hashibot – Ishay Ribo (nazionali) / All you ever wanted – Rag’n bone man (internazionali)

Album: The 8 – Omer Adam

ITALIA-Singoli:Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez

Album: Bro (Amici 2021) – Interpreti Vari

LETTONIA- Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Millenyum – Artik & Asti

LITUANIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album:Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO-Singoli: Paradise- Meduza ft Dermot Kennedy

Album: Ultra -Booba

MALTA –Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Jeg glemmer deg aldri – fra Rådebank- Emma Steinbakken

Album: After hours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli: 501- Bilal Wahib feat. Ronnie Flex

Album: Verzegeld- Lijpe

POLONIA- Singoli:I Was Made- Vinai & Le pedre

Album: MTV Unplugged – Brodka

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Hermitage – Moonspell

REPUBBLICA CECA- Singoli: Astronaut in the Ocean – Masked Wolf

Album:Prozyum (Director’s cut)– Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Noi – Alina Eremia (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

Album:Femei Bautura Necaz- Calinacho

RUSSIA- Singoli:The business- Tiesto

Album:Millenyum – Artik & Asti

SAN MARINO: Radio: Il mio amico- Madame ft Fabri Fibra

SERBIA- Singoli: Vroom- Popov & Nucci (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Ma saj je vseen- Manouche (nazionali)/Drivers licence – Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: When you see yourself – Kings of Leon

SPAGNA- Singoli: Ingobernable – C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolas Reyes, Tonino Baliardo

Album:El madrileño- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Gamora- Hov1 ft Einàr

Album: Leylas world – Ant Wan

SVIZZERA: Singoli:Wellerman – Nathan Evans

Album:The ghost orchestra – The Ghost Orchestra

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Millenyum – Artik & Asti

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema- Master KG ft Nomcebo Zikode

Album: Road Movie- Valogatas

