“You should know” e “Dolla”: Athena Manoukian è lanciatissima

L’Armenia ha dovuto annunciare il ritiro dall’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest perchè sta ancora pagando le conseguenze della guerra, peraltro persa, contro l’Azerbaigian e così molti fan sono rimasti delusi perchè avevano sperato in una possibile conferma per colei che era stata designata per il 2020, ovvero Athena Manoukian. In effetti, il brano “Chains on you”, designato l’anno scorso prima della cancellazione della manifestazione, avrebbe avuto chance di fare molto bene e quindi le aspettative di un bis erano pienamente giustificate.

Nel frattempo, l’artista nata in Grecia da famiglia armena ha fatto uscire alcuni altri singoli fortissimi: “You should know”, che trovate qui sotto ed è scritto insieme A Mark Angelo, uno dei nomi prominenti della scena ellenica e anche “Dolla”, firmato con quello stesso dj Paco che aveva scritto anche il pezzo eurovisivo. Attualmente sta lavorando al primo album, che viste le premesse, si annuncia interessante.

