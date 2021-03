Eurovision Song Contest 2021: fatta la lineup, quasi le canzoni, ecco chi sarà in gara

Quasi tutto fatto. Sono stati presentati i 40 brani della lineup del prossimo Eurovision Song Contest, in programma il 18, 20 e 22 maggio prossimi a Rotterdam. Non rimane che conoscere quale forma prenderà lo show, visto che non sarà organizzato, per ovvi motivi, con l’arena piena. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, al meeting dei capi delegazione.

In realtà manca ancora una canzone: si saprà a breve – e ve ne daremo conto- della situazione della Bielorussia. Dopo una selezione interna condizionata dalla situazione politica, che ha visto esclusi tutti gli artisti che hanno sostenuto i manifestanti contro la rielezione del presidente Lukashenko, giudicata illegittima dalla comunità internazionale e l’autoesclusione di altri che non hanno voluto associare il loro nome alla tv per via delle azioni violente contro gli stessi manifestanti da parte del Governo, la tv di Minsk ha scelto i Galasy ZMesta, una band formatasi durante le protese e schierata dichiaratamente a favore del dittatore.

La loro canzione “Ya nauchu tebya (I’ll teach you)” è stata dichiarata non elegibile perchè nel testo dileggia i manifestanti stessi ed alcuni oppositori del presidente tuttora in carcere e si resta in attesa di capire se la tv effettivamente cambierà canzone, come richiesto dalla EBU. Il tempo è ormai scaduto, quindi si attende una risposta a stretto giro.

Per il resto, il panel della prima semifinale si completa con Tusse, il giovane congolese arrivato in Svezia da rifugiato che vince il Melodifestivalen con “Voices” e la presentazione dei brani dell’azera Efendi, della maltese Destiny, del nord macedone Vasil, oltrechè della nuova versione di “Shum” degli ucraini Go_A

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 18 Maggio Votano anche: Italia, Germania, Paesi Bassi PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Australia Montaigne Technicolour Inglese Bielorussia Galasy ZMESTA Irlanda Lesley Roy Maps Inglese Lituania The Roop Discotheque Inglese Macedonia del Nord Vasil Here I stand Inglese Russia Manizha Russian Woman Russo Slovenia Ana Soklic Amen Inglese Svezia Tusse Voices Inglese Seconda metà Azerbaigian Efendi Mata Hari Inglese Belgio Hooverponic The wrong place Inglese Cipro Elena Tsagrkinou El Diablo Inglese Croazia Albina Tick Tock Inglese Israele Eden Alene Set me free Inglese, Ebraico Malta Destiny Je me casse Inglese Norvegia Tix Fallen angel Inglese Romania Roxen Amnesia Inglese Ucraina Go_A Shum Ucraino

Seconda semifinale che si è completata invece con la presentazione dei brani dell’austriaco Vincent Bueno (ci saranno due pezzi dal titolo ‘Amen’, l’altro è in Slovenia), con quello della greca Stefanìa, della moldava – a matrice russa – Natalia Gordienco, delle serbe Hurricane, degli islandesi Daði og Gagnamagnið, dello svizzero Gjon’s Tears, del georgiano Tornike Kipiani e della lettone Samanta Tina, tutti artisti riconfermati.

In Polonia, invece, la scelta della tv è stata interna ed è ricaduta su Rafal Brzozowski, cantante e conduttore, volto noto della tv pubblica e ultimo conduttore dello Junior Eurovision 2020 a Varsavia. Il brano, molto anni 80 è “The ride”.

LEGGI LA SCHEDA DI RAFAL

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 18 Maggio Votano anche: Francia, Regno Unito, Spagna PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Prima metà Austria Vincent Bueno Amen Inglese Estonia Uku Suviste The lucky one Inglese Grecia Stefanìa Last Dance Inglese Islanda Daði og Gagnamagnið 10 Years Inglese Moldavia Natalia Gordienco Sugar Inglese Polonia Rafal Brzozowski The Ride Inglese Repubblica Ceca Benny Cristo Omaga Inglese San Marino Senhit Adrenalina Inglese Serbia Hurricane Loco Loco Serbo, Spagnolo Seconda metà Albania Anxhela Peristeri Karma Albanese Armenia RITIRATA Bulgaria Victoria Growing up is getting older Inglese Danimarca Fyr & Flamme Øve os på hinanden Danese Finlandia Blind Channel Dark Side Inglese Georgia Tornike Kipiani You Inglese Lettonia Samanta Tina The Moon is rising Inglese Portogallo The Black mamba Love is on my side Inglese Svizzera Gjon’s Tears Tout l’univers Francese

Per quanto riguarda i big 5 infine, si segnala la presentazione di “Embers”, la canzone del Regno Unito, scritta dall’interprete James Newman insieme con un pool internazionale con grossi nomi come Conor Blake (co-autore della superhit “Lose Control” degli italiani Meduza e vincitore di un Grammy Award nel 2019), Danny Shah (autore e co-autore di hit di Kylie Minogue, David Guetta e Sigala), Tom Hollings e Samuel Brennan.

FINALE Sabato 22 Maggio PAESE ARTISTA CANZONE LINGUA Francia Barbara Pravi Voilà Francese Germania Jendrik I don’t feel hate Inglese Italia Måneskin Zitti e buoni Italiano Paesi Bassi Jeangu Macrooy Birth of a new age Inglese, Sranan tongo Regno Unito James Newman Embers Inglese Spagna Blas Cantò Voy a quedarme Spagnolo

