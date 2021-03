Airplay e downloads: primato diviso fra quattro protagonisti

Proseguono la marcia in vetta Olivia Rodrigo, Nathan Evans col suo remix, The Weekend e Meduza

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Drivers licence- Olivia Rodrigo

2. Wellerman (Sea Shanty)- Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted (GBR)

3. The Business- Tiesto (NED)

4. Save your tears- The Weeknd

5. Without you – Kid Laroi

6. Afterglow – Ed Sheeran (GBR)

7. Blinding lights- The Weeknd

8. Astronaut in the Ocean- Masked Wolf

9. Head & heart – Joel Corry & Mnek (GBR)

10.All we got -Robin Schulz ft Kiddo (GER/SWE)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Wellerman (Sea Shanty)- Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted (GBR)

2. The Business- Tiesto (NED)

3. Afterglow – Ed Sheeran (GBR)

4. Head & heart – Joel Corry & Mnek (GBR)

5. All we got -Robin Schulz ft Kiddo (GER/SWE)

6. Girls like us- Zoe Wees (GER)

7. Head shoulders & Toes – Ofenbach & Quarterhead ft Norma Jean Martine (FRA)

8. Hypnotized – Purple Disco Machine ft Sophie & the Giants (GER/GBR)

9. We’re good- Dua Lipa (GBR)

10. Levitating- Dua Lipa (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Save your tears- The Weeknd

2. Drivers licence- Olivia Rodrigo

3. Paradise- Meduza ft Dermot Kennedy (ITA/IRL)

4. The Business- Tiesto (NED)

5. Friday- Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (GBR)

6. My head & My heart – Ava Max

7. Without you -Kid Laroi

8. Head & heart – Joel Corry & Mnek (GBR)

9. Love not war – Jason Derulo & Nuka

10. All we got -Robin Schulz ft Kiddo (GER/FRA)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Paradise- Meduza ft Dermot Kennedy (ITA/IRL)

2. The Business- Tiesto (NED)

3. Friday- Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (GBR)

4. Head & heart – Joel Corry & Mnek (GBR)

5. All we got -Robin Schulz ft Kiddo (GER/FRA)

6. Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted (GBR)

7. Your love (9PM) – ATB, Topic, A7S (GER/SWE)

8. Afterglow- Ed Sheeran (GBR)

9. All you ever wanted – Rag’n’bone man (GBR)

10.Head shoulders & Toes – Ofenbach & Quarterhead ft Norma Jean Martine (FRA)

