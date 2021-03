“Retrograde”, il pop internazionale arriva dalla Turchia con Aylena Tilki

Il pezzo è uno di quei banger che non ti aspetteresti arrivare da un paese come la Turchia, soprattutto adesso. Invece “Retrograde“, che segna il debutto in inglese di Aylena Tilki è l’ennesima prova della ragione di questo sito, ovvero che la musica non ha barriere nè frontiere.

Classe 2000, questa giovane artista sta vivendo un momento di enorme popolarità in patria dopo aver preso parte alla versione locale di Got Talent. Sono subito arrivati diversi pezzi di successo, in particolare il singolo d’esordio “Cevapsız Çınlama”, dove canta sui beat di Emrah Kaduman è arrivato al numero 2 della charts ed il primo da solista, “Sen olsan bari” ha centrato la vetta e superato il mezzo milione di visualizzazioni.

Già vincitrice di numerosi premi in patria, in soli quattro anni è diventato un fenomeno musicale e adesso, mentre si appresta a debuttare fuori dai confini nazionali, sta per iniziare anche una carriera di attrice.

