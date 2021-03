Amici 2020, via al serale: ecco tutti i cantanti in gara, c’è Leo Lamacchia, ex Sanremo

20 Marzo 2021

20 Marzo 2021 zero comment Chi sarà l’erede di Gaia Gozzi? Lo scopriremo al termine dell’edizione 2020 di Amici che comincia stasera alle ore 21.30 su Canale 5. Fra le novità dell’edizione la presenza fra i professori di Lorella Cuccarini (danza) ed Arisa (canto), oltrechè della conduttrice radiofonica Anna Pettinelli. Il nome noto fra gli artisti che accedono al serale è Leonardo Lamacchia, barese, quarto a Sanremo Giovani 2017 con il brano “Ciò che resta“. Ma il vero nome che sta già avendo successo è quello di Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, il cui brano “Lady” è entrato già nella top 20 italiana e certificato disco d’oro. Ma quest’anno sono già diversi i singoli entrati in classifica e la compilation ‘Bro’ guida la charts degli album. Saranno sette le puntate, tutte registrate ad eccezione della finale, la giuria fissa è composta da Stash dei Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano Di Martino, mentre a completare la commissione interna ci sono Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ecco di seguito gli artisti in gara Team Zerbi-Celentano CANTANTI: Deddy (Dennis Rizzi), Enula Bareggi, Esa Abrate (già ‘Alfiere della Repubblica’), Leonardo Lamacchia

CANTAUTORI: Sangiovanni (Damian Giovanni Pietro)

BALLERINI: Serena Marchese, Tommaso Stanzani Team Arisa-Cuccarini CANTANTI: Gaia Di Fusco

CANTAUTORI: Ibla (Claudia Iacono), Raffaele Renda, Tancredi Cantù Rajnoldi

BALLO LATINO: Martina Miliddi

BALLERINI: Alessandro Cavallo, Rosa Di Grazia Team Pettinelli-Peparini CANTAUTORI: Aka7even (Luca Marzano)

HIP HOP: Giulia Stabile

