Charts: domina Tiesto, prima vetta in carriera per Colapesce e Dimartino

Colapesce e Di Martino raggiungono la vetta della nostra chart. Per il resto, vetta per gli eurovisivi Tusse e Fyr og Flamme, Tiesto e fra gli album Justin Bieber

ALBANIA: Alo- Gjesti

Album: Çik Tropoje Synin Si Rrushi- Gove Reka

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:When you see yourself- Kings of Leon

BELGIO- Singoli: Without you – Kid Laroi(Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/First day of my life- Milow (Germanofono)

Album:Sand- Balthasar (Fiandre) / À coté de vous – Les enfoirés (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S (internazionali)

Album: Chemtrails Over the Country Club- Lana Del Rey

CIPRO – Singoli:Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Justice – Justin Bieber

CROAZIA- Singoli: Tick Tock- Albina (nazionali)/My Head & My Heart- Ava Max (internazionali)

Album:The Best Of Collection- Djordje Balasevic (nazionali)/1970- Bob Dylan (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Øve os på hinanden- Fyr og Flamme

Album: Dansk Melodi Grand Prix 2021- Interpreti Vari

ESTONIA – Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Million Dollar Depression- Pharaoh

FINLANDIA- Singoli:Piilotan Mun Kyyneleet- Hallo Helsinki

Album:Novus Ordo mundi – Stam1na

FRANCIA- Singoli:Mona lisa -Booba

Album: À coté de vous – Les enfoirés

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Love makes monsters- Icebreaker

GRAN BRETAGNA- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Evering road- Tom Grennan

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Astronaut in the ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album:Tragoudoparamithokosmos- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: The Business- Tiesto

Album:When you see yourself – Kings of Leon

ISLANDA- Singoli: Spurningar – Birnir feat. Páll Óskar

Album: Kveðja, Bríet-Bríet

ISRAELE: Singoli: Sibat Hashibot – Ishay Ribo (nazionali) / All you ever wanted – Rag’n bone man (internazionali)

Album: The 8 – Omer Adam

ITALIA-Singoli:Musica leggerissima – Colapesce e Dimartino

Album: Tribù urbana-Ermal Meta

LETTONIA- Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Million Dollar Depression- Pharaoh

LITUANIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album:Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO-Singoli: Paradise- Meduza ft Dermot Kennedy

Album: Chemtrails Over the Country Club- Lana Del Rey

MALTA –Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album: Justice – Justin Bieber

NORVEGIA- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Hvite Duer, Sort Magi- Stig Brenner, Unge Ferrari

PAESI BASSI- Singoli: 501- Bilal Wahib feat. Ronnie Flex

Album: Lars- Snelle

POLONIA- Singoli:Ale jazz!- sanah & Vito Bambino

Album: Game plan- Niziol

PORTOGALLO- Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album:Hermitage – Moonspell

REPUBBLICA CECA- Singoli: Astronaut in the Ocean – Masked Wolf

Album:Barvy- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Anotimpuri – Andia ft Spike (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

Album:Justice – Justin Bieber

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album:Chemtrails Over the Country Club- Lana Del Rey

SAN MARINO: Radio: Inuyasha – Mahmood

SERBIA- Singoli: Vroom- Popov & Nucci (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Maximum- Klara Jazbec (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

Album: When you see yourself – Kings of Leon

SPAGNA- Singoli: Ella no es tuya – Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole

Album:El madrileño- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Voices- Tusse

Album: Leylas world – Ant Wan

SVIZZERA: Singoli:Wellerman – Nathan Evans

Album: À coté de vous – Les enfoirés

UCRAINA: Poruch – Kazka & Alekseev

Album:Chemtrails Over the Country Club- Lana Del Rey

UNGHERIA: Singoli: The business- Tiesto

Album: Road Movie- Valogatas

