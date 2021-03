“Little Tot”: il banger di Dotter che non sentiremo all’Eurovision 2021

Con un po’ di malcelato orgoglio possiamo dire di aver parlato di Dotter fra i primi, quando ancora non era completamente esplosa nel panorama pop internazionale. Torniamo parlarne perchè dopo due banger dello scorso ottobre, l’abbiamo ritrovata per il secondo anno di fila al Melodifestivalen, il concorso di selezione svedese per l’Eurovision e purtroppo è uscita nuovamente sconfitta.

“Little tot” però è un pezzo fortissimo, di grande impatto, che avrebbe funzionato moltissimo sul palco di Rotterdam. Il biglietto però l’ha vinto Tusse ma lei nonostante il quarto posto sta già andando fortissimo sia nelle charts che in radio. Il pezzo ha il marchio chiaro di un certo pop svedese, ma indubbiamente ha una potenza radiofonica notevole. La aspettiamo, dopo tre anni di ottimi riscontri, al primo album. Che a 35 anni meriterebbe, anche come premio per una carriera come interprete cominciata tardi, ma ora in costante ascesa.

