“Sangue do meu sangue”, il nuovo singolo di Salvador Sobral è di nuovo bellissimo

Salvador Sobral non delude mai. Il cantautore portoghese, di recente protagonista in Italia, sia a Musicultura (qui la nostra intervista) che in diversi programmi e vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 esce in questi giorni con “Sangue do meu sangue“, un pezzo meraviglioso, canticipa l’album “Bpm”, il secondo con una major, ma che esce dopo l’EP collaborativo con altri artisti uscito con una piccola etichetta lo scorso giugno.

Il brano è scritto da lui stesso insieme con Leo Aldrey, un musicista venezuelano che vive in Spagna e che ha già all’attivo diverse collaborazioni con artisti portoghesi e non solo. Il disco, registrato a Gennaio a Parigi, contiene 14 inediti dei quali uno scritto con la sorella Luisa, autrice di quella “Amar pelos dois” che l’ha visto trionfare in Europa e divenire conosciuto in tutto il mondo.

