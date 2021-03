“Fahr zu hölle”, duetto d’amore fra Marina Marx e Karsten Walter

Un nuovo brano dal sapore schlager arriva nelle radio e nelle charts tedesce. “Fahr zu hölle” vede duettare Karsten Walter, ex componente dei Feuerherz, una delle schlager band più celebri di Germania, che adesso si è sciolta e Marina Marx, ex partecipante a The Voice of Germany, fresca di album d’esordio, Der geilste Fehler, che ha avuto un buonissimo riscontri nelle radio.

Un video che fra l’altro certifica come l’amicizia fra i due artisti sia ora diventato un legame affettivo sotto ogni aspetto: i due si sono conosciuti durante un tour dei Feuerherz nel 2018 e da lì è scoccata la scintlla.. Il suo ha presentato il singolo nell’ambito di un noto programma schlager tedesco. Il brano rappresenta esattamente l’immagine dello schlager moderno, che strizza l’occhio al pop e mescola sonorità legate a qualche decennio ma che funzionano ancora tantissime inserite in questo contesto

