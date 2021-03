“È viva la musica”, autori uniti per la dignità della loro professione

Pubblicato ieri su tutte le piattaforme il singolo “È viva la musica”, scritto dagli Audio 2 e cantato da autori uniti con la partecipazione dei comici Carmine Faraco e Gigi e Ross.

Il singolo, patrocinato da AFI, SIAE e UNA, è un inno alla musica e ha l’obiettivo di valorizzare la professione degli autori, in questo periodo che ha messo in difficoltà il mondo dello spettacolo e della musica.

Abbiamo partecipato alla conferenza stampa, che purtroppo è stata costellata di problemi tecnici e una non ottimale gestione della chiamata Skype, che sarà in onda su GoldTV e sulle reti del gruppo Sciscione, nella quale gli Audio 2 e alcuni ospiti hanno presentato il progetto.

Hanno preso parte a questo brano molti cantautori del calibro di Eugenio Bennato, Bobby Solo, Tony Esposito, Mariella Nava, Luisa Corna, Franco Simone, Mimmo Cavallo, Sergio Cammariere, Franco Fasano e molti altri. Il cantautore romano, vincitore di Sanremo nel 1965, su richiesta della conduttrice ha cantato “Blue Moon”.

L’idea dietro questo progetto era quella di creare una nuova “We Are The World” (citando le parole degli Audio 2), ma il risultato è una canzone con un testo praticamente inconsistente e slegato dalla melodia. Per farla breve, malgrado la partecipazione di parolieri e cantautori di un certo calibro, il risultato è poco più che una canzonetta.

