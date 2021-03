Charts: “Save your tears” di The Weekend comanda, Justin Bieber ok fra gli album

Ritornano in vetta i beat anni 80 di The Weeknd con la sua “Save your tears” mentre fra gli album è primo “Justice” di Justin Bieber



ALBANIA: WTF – Tayna & Ivorian Doll

Album: Live 2021- Leon Sejdiu

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Rot – Ina Regen

BELGIO- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album:Justice – Justin Bieber (Fiandre) / Julius II – Sch (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Regardless- Raye (internazionali)

Album: V:RGO – Deva

CIPRO – Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album:Justice – Justin Bieber

CROAZIA- Singoli: Tick Tock- Albina (nazionali)/Save your tears- The Weeknd(internazionali)

Album:Haustor – Haustor (nazionali)/ Way Down In The Rust Bucket – Neil Young With Crazy Horse (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Dansk Melodi Grand Prix 2021- Interpreti Vari

ESTONIA – Singoli: Drivers licence – Olivia Rodrigo

Album: Scriptonyte – Whistles & Papers

FINLANDIA- Singoli:Piilotan Mun Kyyneleet- Hallo Helsinki

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Mona lisa -Booba ft JSX

Album: À coté de vous – Les enfoirés

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Duets- Sting

GRAN BRETAGNA- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Chemtrails Over the Country Club- Lana Del Rey

GRECIA- Singoli: Voodoo- Light & Hawk (nazionali)/ Astronaut in the ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album:The prince of the west bank- Manos Xydous

IRLANDA- Singoli: Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album:Justice- Justin Bieber

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein (feat. GDRN)- Jon Jonsson

Album: Reflection- Víkingur Heiðar Ólafsson

ISRAELE: Singoli: Kahakhh bli shalom- Sarit Hadad (nazionali) / Leave the door open- Bruno Mars, Anderson, Paak, Silk Sonic (internazionali)

Album: Ihies mushr- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Musica leggerissima – Colapesce e Dimartino

Album: Teatro d’ira- Måneskin

LETTONIA- Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album: Scriptonyte – Whistles & Papers

LITUANIA- Singoli::Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album:Justice- Justin Bieber

LUSSEMBURGO-Singoli: Save your tears- The Weeknd

Album: Julius II – Sch

MALTA –Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album: Justice – Justin Bieber

NORVEGIA- Singoli: Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album:Justice – Justin Bieber

PAESI BASSI- Singoli: 501- Bilal Wahib feat. Ronnie Flex

Album: Justice – Justin Bieber

POLONIA- Singoli:Ale jazz!- sanah & Vito Bambino

Album: Blady Krol – Bisz/Kosa

PORTOGALLO- Singoli: Without you -Kid Laroi

Album:Hermitage – Moonspell

REPUBBLICA CECA- Singoli: Astronaut in the Ocean – Masked Wolf

Album:Barvy- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Anotimpuri – Andia ft Spike (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

Album: Rmn- Azteca

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album:Scriptonyte – Whistles & Papers

SAN MARINO: Radio: Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino

SERBIA- Singoli: Vroom- Popov & Nucci (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Astronaut in the ocean- Masked Wolf

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Medena – Pop Design (nazionali)/Save your tears- The Weeknd (internazionali)

Album: Justice – Justin Bieber

SPAGNA- Singoli: Ella no es tuya – Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole

Album:El madrileño- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Voices- Tusse

Album:Justice – Justin Bieber

SVIZZERA: Singoli:Wellerman – Nathan Evans

Album: May – Kunz

UCRAINA: Pochuttia- NK

Album:Scriptonyte – Whistles & Papers

UNGHERIA: Singoli: Dynamite -BYS

Album: Szállnak a dallamok- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...