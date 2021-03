Ha vissuto anni di autentico furore dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2012 con “Euphoria“, brano diventato una hit planetaria capace di vincere 27 dischi di platina e di raggiungere la vetta in 21 paesi superando largamente i 3,5 milioni di copie. Il successo ha fatto da traino anche all’album d’esordio già il secondo, uscito ben cinque anni dopo, ha funzionato molto meno. Adesso Loreen, sempre matura nella scrittura ci riprova.

E stavolta cambia mira, rivolgendosi al pubblico di casa sua: “ Sötvattentårar” (dolci lacrime d’acqua, ma scritto tutto attaccato) segna infatti il debutto in svedese come cantautrice: non è il primo pezzo che canta nella sua lingua, ma è il primo che porta interamente la sua firma. Cambio di etichetta discografica, cambio di direzione musicale ma stesse sonorità di spessore, a tratti anche differenti dal classico pop svedese.

Nell’ultimo anno l’abbiamo vista prendere parte al film ispirato alla rassegna “Eurovision: la storia dei Fire Saga”, dove partecipa con un cameo alla sing-along song e poi prendere parte al programma Så mycket bättre in cui un gruppo di artisti esegue in ciascuna puntata una cover di uno degli altri compagni d’avventura.

