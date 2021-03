“Por um triz”, la delicata ballata di Carolina Deslandes

Carolina Deslandes è stata spesso ospite su queste colonne. La cantautrice è uno dei nomi giovani, ma prominenti della scena lusitana. Lanciata da Idolos, la versione portoghese di Pop Idol, in pochi anni ha saputo costruirsi una solida reputazione nella scena musicale nazionale ed i suoi tre album hanno avuto un riscontro sempre crescente, con l’ultimo ‘Casa‘, risalente al 2018 che le è valso il primo posto in classifica.

A quattro anni di distanza da “A vida toda”, estratto proprio da quel fortunato album e vincitrice del Globo d’oro come miglior canzone portoghese, l’abbiamo vista tornare sulle scene al Festival da Canção, il concorso di selezione portoghese per l’Eurovision, invitata dalla tv a presentare un brano che poi lei stessa ha deciso di eseguire in prima persona. “Por um triz” (ovvero: Quasi) è una delicata ballata sospesa fra il pop ed il fado che avrebbe meritato il palco eurovisivo. Per lei alla fine un secondo posto.

