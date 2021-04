“Bitter words” (e altre canzoni) alla scoperta delle russe #2Mashi

Si chiamano #2Mashi, in ossequio al fatto che il diminutivo di entrambe è Masha, perchè si chiamano entrambe Maria, Zaitseva e Sheikh rispettivamente. Sono uno dei nomi emergenti del pop russo e di recente le abbiamo viste alla selezione russa per l’Eurovision Song Contest 2021. “Bitter words” è arrivata seconda a non molta distanza da Manizha a testimonianza del bel momento di questo duo nato sette anni fa dopo una vacanza di entrambe in Thailandia.

Zaitseva si è formata nell’ambito del programma The Voice of Russia mentre Sheikh, che ha più una vocazione da cantautrice, ha messo la propria passione per la musica davanti agli studi di legge. Tre album, per la precisione due album e un EP all’attivo e una hit di enorme successo, “Mama, ya tantsuyu”, (“Mamma sto ballando”) vincitore nel 2019 del premio come miglior produzione dance ai Russian Music Awards 2019. Oltre a “Bocaja” (“Scalza”), di ottimo riscontro radiofonico.

