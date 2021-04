La Buona Pasqua di Euromusica con “Easter” dei Marillon

Come sempre, noi non ci fermiamo mai, nemmeno il giorno di Pasqua. La nostra scelta per farvi gli auguri quest’anno è “Easter“, dei Marillon, storico gruppo di progressive rock britannico. Il brano, contenuto in Season End del 1989, dipinge un affresco visionario di questo giorno, declinando la risurrezione e la rinascita in senso laico, ma che ovviamente diventa anche un segnale si speranza, per rialzarsi quando si è caduti.

Come sempre, da tutti noi, i più sinceri auguri per questo giorno: per chi crede, ma anche per chi non crede, appunto, perchè ancora una volta in questo periodo più che mai, resurrezione sia soprattutto sinonimo di ripartenza. In tutti i sensi.

