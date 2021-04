Alla scoperta di Lari Luke, la dj tedesca che fa drum’n bass

Larissa Rieß è un nome piuttosto noto nella scena tedesca. Conduttrice radiofonica di un programma musicale su 1LIVE, ha come prima attività la produzione di musica come dj con lo pseudonimo di Lari Luke. A 32 anni ha messo insieme una serie di collaborazioni importanti che nel corso degli anni le hanno consentito di farsi conoscere suonando nei principali festival europei. Le sue ultime cose sono davvero ipnotiche come questa “Out of this town”, in cui mette la voce la norvegese Alida.

Ma ascoltando molte cose di questa artista nata in Ecuador, cresciuta fra il Portogallo e la Germania emerge soprattutto una cosa: il ‘feel good’ mood che traspare in ogni singola nota: “Jealousy“, in cui canta l’olandese PollyAnna ne è un bell’esempio. L’ultima produzione, decisamente più house è “I’m hot”. Un album, due remix e una serie di produzioni riempipista della dancefloor all’attivo, è decisamente un nome da tenere d’occhi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...