Verso Eurovision 2021: con pubblico ma ‘ridotto’, le semifinali Rai e il festival… di San Marino

Si avvicina a grandi passi l’Eurovision Song Contest 2021 e ci sono diverse novità che sono state annunciate. La prima riguarda una notizia attesa da tutti i fan: ci sarà il pubblico, anche se sarà ridotto e distanziato, oltrechè ovviamente tamponato. Ci saranno per la precisione 3500 persone all’interno dell’Ahoy Arena di Rotterdam per ognuna delle nove sessioni per cui sarà possibile (tre show e due prove per ciascuno).

L’ufficialità sarà a ridosso del 18 maggio, il giorno della prima semifinale: questo ovviamente per seguire l’evoluzione della pandemia. Nel frattempo EBU ed i broadcaster stanno anche lavorando alla versione ‘da remoto’ dello show da usare nel caso di emergenza, con le performance già registrate e consegnate all’organizzazione e che – nel caso in cui appunto dovesse tenersi lo show col pubblico – saranno comunque proposte successivamente su youtube.

La seconda notizia riguarda la Rai. Le semifinali saranno trasmesse su Rai 4: saranno il comico Saverio Raimondo e la dj Ema Stockholma a commentarle. Nel 2018 il comico si rese protagonista di un incidente diplomatico con San Marino. Rai 1 trasmetterà naturalmente la finale, con commentatori ancora da annunciare, con Radio 2 che dovrebbe trasmettere come lo scorso anno la finale e Radio 1 che trasmetterà due speciali.

Infine, San Marino. A Novembre 2021 si svolgerà “Una voce per San Marino”, un concorso canoro che servirà a selezionare l’artista per l’Eurovision 2022. L’annuncio è arrivato da parte del Sottosegretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, nell’ambito della presentazione del cartellone degli eventi 2021.

Visto il coinvolgimento diretto dello Stato dunque, facile immaginare che sarà una vetrina promozionale per la cultura ed il turismo in senso ampio ed in particolare per gli artisti di San Marino, ricalcando in questo modo il concetto che stava alla base della decisione di San Marino di partecipare ad Eurovision.

