“Hero”, il pop internazionale della norvegese Raylee

Raylee Charlotte Kristiansen è uno dei nomi più amati dal pubblico eurovisivo e lo è senza aver mai preso parte alla rassegna. Grande protagonista al Norsk Melodi Grand Prix, il concorso di selezione nazionale, la cantante ha collezionato due piazzamenti, conquistando però i fans per le sue canzoni pop molto iconiche e perfetto esempio dei brani che possono funzionare. “Hero“, il brano di quest’anno era una produzione svedese, ma anche “Wild” dello scorso anno non era decisamente male.

Ex bambina prodigio, ha due album all’attivo ma si è rilanciata sulla scena nazionale grazie alla partecipazione ad alcuni talent show di grande notorietà, che l’hanno riproposta su sonorità più internazionali, forse non originali ma sicuramente di grande impatto radiofonico. Per lei in carniere anche due piazzamenti nella top 5 del suo paese grazie alle recenti partecipazioni al concorso di selezione eurovisiva.

