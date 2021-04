1M NEXT, i 50 artisti preselezionati. Da oggi le votazioni online

Annunciati nella giornata di ieri, sui canali social e sul sito del concorso, i 50 artisti emergenti preselezionati per 1M NEXT 2021, il concorso che da anni è vetrina per giovani artisti sul palco del Primo Maggio di Roma.

Gli artisti e le band provengono da tutta Italia, e soltanto alcuni di loro grazie a una votazione online potranno esibirsi sul palco del concertone del Primo Maggio di Roma.

Di seguito l’elenco degli artisti:

Agnello, Alessandro Ragazzo, Balto, Benedetta Raina (qui la nostra intervista), Biba, Bipuntato, Brujas, Caltiki, Caravaggio, Cargo, Caterina, Cigno, Cioffi, Daniel Mendoza, Disarmo, Djomi, Due Venti Contro, Epifani, Friz, GG Siika, Giorgio Moretti, Guasto, Guidobaldi, Hale, Junior V, La Gabbia, Letizia Pagano, Le Urla, L’ennesimo, Libero, Lorenzo Pucci, Malvax, Marte Marasco (Sanremo Giovani 2018), Mascara, Miglio, Mvrte, My Girl Is Retro, Neno, Novaffair, Omar, Paolantonio, Respiro, Sammartino, Santoianni (Ti Lascio una Canzone, Sanremo Giovani), Sam Janela, Soul Flake, Tuma, Tundra, Viadellironia, Yng Dyson

Tra i vincitori del concorso possiamo ricordare La Rua, poi grandi protagonisti anche a Sanremo Giovani, Il Geometra Mangoni, Incomprensibile FC, La Municipàl (i fratelli Tundo, Carmine fu vincitore di Musicultura e protagonista a Sanremo fra i Giovani nel 2011) e I Tristi. Il concorso giunge alla sesta edizione, e a partire da oggi il pubblico potrà votare sul sito del concorso gli artisti da mandare alla fase finale, i quali si esibiranno sul palco del concerto del Primo Maggio di Roma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...