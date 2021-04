“Äidinäidin raivolla”, l’ottimo debutto di Nohanna

“Nohanna fa musica pop forte e piena di sentimento che nasce dal suolo del Nord. Ispirata da una varietà di arti, scienze e realtà invisibili, la creazione della musica è stata presente sin dalla tenera età”. Si presenta così sulla sua pagina facebook ufficiale Johanna Silanen, in arte Nohanna, giovanissima cantautrice finlandese, al debutto con il singolo Äidinäidin raivolla, ovvero “Con la rabbia di una madre”

Dopo aver girato tutta la Finlandia per proporre musica di vario genere, ha cominciato a scrivere le canzoni per il suo album trovando l’ispirazione dentro una vecchia casa di duecento anni fa di proprietà della zia. Insieme col suo team di lavoro ha iniziato da questo pezzo che si inserisce pienamente nei canoni di un pop internazionale di pregevole fattura, dimostrando ancora una volta come la lingua non sia di alcuna importanza per fare ottima musica. Di lei si è accorta una major che l’ha subito lanciata nell’airplay.

