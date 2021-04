“Marcowy” e altre canzoni: il ritorno in grande stile delle Tulia

Sono rimaste in tre, ma hanno ancora voglia di stupire. Le Tulia sono tornate con “Marcowy“, un singolo dal ritornello travolgente che esalta ancora di più le loro voci. Il gruppo vocale polacco, noto al grande pubblico per aver rappresentato il loro paese all’Eurovision 2019 con “Fire of love (Pali sie)”, che nonostante l’appeal sul pubblico, non è riuscito ad accedere alla finale per soli 2 punti, sono note per il loro modo di cantare all’unisono e molto arcaico ed uniscono le sonorità folk agli abiti tradizionali ed alle melodie più moderne.

Recentemente sono uscite anche “Rzeka“, singolo molto forte, nel cui video compaiono con meno sovrastrutture, e “Burza” che come l’ultimo, faranno parte del loro secondo album dopo che quello d’esordio ha raggiunto il disco di platino e la vetta della classifica.

