Valeria Altobelli alla conquista dell’Albania: “Anima semplice” in gara al Kenga Magijke

Il legame fra Italia ed Albania è sempre più stretto. Dall’Albania sono arrivati a cercare successo, trovandolo Elsa Lila ed Ermal Meta – fra l’altro in questa settimana in testa alle charts albanesi con l’album uscito durante Sanremo, “Tribù urbana” – mentre il percorso opposto lo hanno fatto alcuni giovani, protagonisti al locale X Factor, vale a dire Matteo Brento, Manuel Moscati, Ylenia Iorio. Ora però merita una considerazione il debutto sulla scena musicale albanese di Valeria Altobelli.

Frusinate di Sora, classe 1984, già Miss World Italy. Valeria Altobelli è un volto noto del cinema e della tv: recentemente l’abbiamo vista a Tale e Quale Show ma prima ha recitato in film e fiction. Ebbene, la ritroviamo in gara nientemeno che al Kenga Magike, l’alter ego del Festivali I Kenges, il concorso nazionale albanese. In questo caso però ad organizzarlo è un artista privato e non la tv e va in onda sul principale network privato, TV Klan.

Si tratta di un festival di grande prestigio che negli anni ha incoronato alcuni dei migliori artisti nazionali: a vincerlo anche ex partecipanti eurovisivi come Eneda Tarifa, Anxhela Peristeri (rappresentante albanese 2021), Aurela Gaçe, Juliana Paha, Luiz Ejlli, Jonida Maliqi oltre a nomi come la stessa Elsa Lila, Genta Ismaili, Alban Skenderaj e Flori Mumajesi.

Ed anche quest’anno vi si trovano in gara nomi come Lindita Halimi, già rappresentante albanese all’Eurovision 2017 dopo aver fatto American Idol; Klara Doci, Era Rusi ed il greco Christos Vamos.

Per Valeria Altobelli due singoli all’attivo prima di questo, ma un momento particolarmente felice musicalmente. L’artista, infatti, ha avuto l’onore di riadattare in 6 lingue cantate, 15 parlate e 23 scritte, “I’m standing with you”, brano nato dalla penna della compositrice americana Diane Warren (un Grammy Award, un Emmy Award e due Golden Globes, oltre a 12 nomination agli Oscar, l’ultima quest’anno con Io sì, interpretato da Laura Pausini) che ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar 2020; lo stesso brano, in seguito, è stato al centro di una nobile iniziativa fortemente voluta dalla stessa Warren contro il Covid19 e che ha visto ancora coinvolta Valeria Altobelli. Una collaborazione che non finisce qui: le due artiste, infatti, stanno scrivendo un nuovo brano insieme.

