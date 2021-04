“No se puede” (ed altre canzoni): i Timebelle si tuffano nel sound latino

Gli spettatori eurovisivi hanno sicuramente ancora ben presente Miruna Manescu, la procace voce del gruppo Timebelle. L’ensemble svizzero-rumena ha rappresentato proprio la Svizzera all’Eurovision 2017 con il brano “Apollo”, senza riuscire a superare le semifinali. Ebbene, nonostante l’insuccesso continuano ovviamente a suonare ed esibirsi in giro per la Svizzera e non solo, anche se proprio la cantante alterna il lavoro artistico con quello all’ambasciata di Romania in Svizzera.

“No se puede” è il singolo uscito qualche giorno fa, che li propone su quelle sonorità latine che da un po’ di tempo sono proprie di molti artisti rumeni, ma di recente erano usciti altri due singoli, vale a dire “Dopamina“, anche questo in spagnolo, con il reggaeton nella melodia ed “About us”, in inglese. I due singoli in spagnolo nascono dalla collaborazione intrapresa con Alejandro Reyes, cantautore svizzero di origine cilena lanciato dalla versione francese di The Voice e protagonista alle selezioni svizzere per l’Eurovision 2018, che ha avuto come apice il duetto nel brano “Rapido” inciso nel 2020.

