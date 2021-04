“Breathe”, il nuovo singolo dell’islandese Valdis

Di Valdís Valbjörnsdóttir, in arte solo VALDIS, stilizzato in maiuscolo, avevamo già parlato tempo fa, in occasione di uno dei suoi singoli di lancio. Torniamo a parlarne perchè è uscito in questi giorni “Breathe“, un brano che continua a caratterizzarla col sound anni 80 grazie al quale si è fatta conoscere. In un solo anno, per lei una crescita esponenziale in termine di notorietà non solo in patria ma in tutto il Nord Europa.

In pochi mesi sono usciti diversi brani che nelle prossime settimane porteranno all’uscita del suo primo EP. Diplomata al Complete Vocal Institute di Copenaghen, nella vicina Danimarca, ha preso parte a diversi concorsi in Islanda ed ha cominciato ad autoprodursi. Tutto questo a soli 20 anni. Meritano un ascolto anche gli altri due brani usciti, “Get better” e “Fake Friends”.

