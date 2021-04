“Let it ring”: il nuovo fenomeno di TikTok arriva dalle Far Øer e si chiama Reiley

Rani Pedersen, in arte Reiley è già nella storia delle piccole isole Far Øer arcipelago ufficialmente parte della Danimarca. Si tratta infatti del primo artista del suo Paese a firmare con la Atlantic Records, celebre etichetta statunitense. “Let it ring” è il suo singolo d’esordio che lo consacra dopo un successo incredibile su TikTok dove ha superato i 300.000 followers. Giovanissimo, Reiley è nato proprio sui social media (anche Instagram), che sono stati il veicolo di pubblicazione delle sue canzoni

Il legame con gli Usa non però casuale: diviso fra la passione per la musica (suona il piano da quando ha 6 anni) e la ginnastica, la versione scolastica di Grease lo ha definitivamente portato verso la vena artistica, che poi è andato a sviluppare negli Stati Uniti e nel Regno Unito: grazie alla conoscenza con un agente è stato introdotto nel panorama musicale ed oggi lavora con gli stessi produttori già di artisti come Maroon 5, Katy Perry, The Chainsmokers e One Direction.

