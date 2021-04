Il nuovo protagonista delle classifiche è Lil Nas X con la hit “Montero (Call my by your name)”. Tiene anchora anche The weekend

ALBANIA: Mafia- Don Xhoni

Album: Celu – Elvana Gjata

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Justice – Justin Bieber

BELGIO- Singoli: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album: Niemandsland – Tourist Lemc (Fiandre) / Julius II – Sch (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Last night – Poli Genova (nazionali)/Fly Above – Mahmut Orhan & Sena Sener (internazionali)

Album:Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

CIPRO – Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album:Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

CROAZIA- Singoli: Vidi kako se smiješ – Vatra (nazionali)/Save your tears- The Weeknd(internazionali)

Album:Modra Rijeka- Indexi (nazionali)/ Untitled – Led Zeppelin (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

ESTONIA – Singoli:Jasmine- Daniel Levi

Album: Scriptonyte – Whistles & Papers

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Les mains faites pour l’or- Naps

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Ciao-Giovanni Zarrella

GRAN BRETAGNA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Fairless – Taylors Swift

GRECIA- Singoli: Baby -MadClip (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:The prince of the west bank- Manos Xydous

IRLANDA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Fearless – Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein (feat. GDRN)- Jon Jonsson

Album: :Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: Mushikh kumt shoyn – Mosheh Cohen(nazionali) / Leave the door open- Bruno Mars, Anderson, Paak, Silk Sonic (internazionali)

Album: Ihies mushr- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Musica leggerissima – Colapesce e Dimartino

Album: Fastlife 4- Guè Pequeno & DJ Harsh

LETTONIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

LITUANIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Motyvacijos Tikslai -OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album: Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

MALTA –Singoli:Rasputin – Majestic ft Boney M (internazionali)/Mistake- Red Electric (nazionali)

Album: Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

NORVEGIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Justice – Justin Bieber

PAESI BASSI- Singoli: Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

POLONIA- Singoli:Ale jazz!- sanah & Vito Bambino

Album: Fight Club – Probl3m

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Chemtrails Over The Country Club-Lana Del Rey

REPUBBLICA CECA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Flashbacks – Inna (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

Album: Rmn- Azteca

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album:Scriptonyte – Whistles & Papers

SAN MARINO: Radio: La genesi del tuo colore- Irama

SERBIA- Singoli: Voli me, voli me- MC Stojan & Teodora (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Justice – Justin Bieber

SLOVENIA- Singoli: Dobr’gre – Maaraya (nazionali)/Head, shoulders, knees & Toes- Ofenbach & Quarterhead (internazionali)

Album:Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

SPAGNA- Singoli: Fiel- Los Legendarios, Wisin, Jhay Cortez

Album:El madrileño- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Gomora – Hov1 ft Einar

Album:Alla dar I veckan- Donnez

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Abentüür Monschterschlucht- Schwiizergoofe

UCRAINA: Navorozhy – Julia Dumanska

Album: Scriptonyte – Whistles & Papers

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Zártosztály- Hooligans

Mi piace: Mi piace Caricamento...